Киев, 24 июня, 2023, 06:24 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 24 июня повторно объявили воздушную тревогу в Киеве и областях. Местные СМИ сообщили о прогремевших взрывах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Киеве, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях. Тревогу объявили на разных территориях в период с 05:44 до 05:51.

После повторного включения сирен, первые взрывы прозвучали, по информации издания «Общественное», в Одессе.

Как сообщало ИА Регнум, на юге Украины 24 июня в городе Николаеве, Кривом Роге и в Харькове прогремели взрывы.

На купянском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили американскую самоходную установку Paladin и миномётный расчёт противника.