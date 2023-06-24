Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев 24 июня призвал население без особой необходимости не выезжать в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома.

Александр Погожев ИА REGNUM Соборный переулок, г. Ростов-на-Дону

Голубев обратился к жителям в своём в Telegram-канале, заверив, что полиция предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростове-на-Дону усилены меры безопасности. На трассе М-4 «Дон» проверяют грузовой транспорт, машины двигаются только по одной полосе.

В ГУ МЧС России по Ростовской области заявили, что распространяемые в Сети сообщения о введении в регионе комендантского часа не соответствуют действительности. Цель такой информации — посеять панику среди мирного населения, отметили в ведомстве.