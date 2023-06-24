Париж, 24 июня, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Провал контрнаступления ВСУ признают уже даже в США. Об этом написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Политик признал, что украинское контрнаступление провалилось, а СМИ уже начали «разбор полёта».

«Об этом много пишет даже американская пресса! В чём смысл делать вид, что контрнаступление продолжается? Какая цель? Разорить нас до последнего евро и отправить украинцев на убой?» — написал Филиппо и призвал срочно начинать переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придётся признать поражение из-за провала контрнаступления ВСУ. Такое мнение высказал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

Как пояснил бывший военный, как бы Зеленский ни пытался создавать видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита НАТО, ему придётся ответить за уничтоженную военную технику и проваленное контрнаступление. Воплотить реализацию военного плана, приемлемого для альянса, ВСУ не удалось.