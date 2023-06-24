Луганск, 24 июня, 2023, 05:33 — ИА Регнум. На купянском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили американскую самоходную установку Paladin и миномётный расчёт противника. О разгроме техники ВСУ рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа РСЗО ВС России в зоне проведения СВО

По словами офицера, расчёт самоходной пушки «Гиацинт-С» под командованием сержанта Владимира Казначеева уничтожил самоходку Paladin в районе деревни Песчаная. Также артиллеристы «Акацией» уничтожили миномётный расчёт ВСУ в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике.

Экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли десять авиационных ударов по скоплению противника, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

На купянском направлении экипаж истребителя бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск «Запад» нанёс ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населённого пункта Петро-Ивановка.

Зыбинский добавил, что группировкой ПВО в районе села Двуречное расчётом ЗРК «Тор» уничтожен разведывательный беспилотник американского производства Puma.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные после почти трёх недель контрнаступления испытывают чувство разочарования из-за неоправданных ожиданий, которые на них возложили. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на одного из бойцов ВСУ.

Солдаты видят уничтоженные россиянами танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley и злятся.