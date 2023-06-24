Вашингтон, 24 июня, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил о том, какое ведомство будет заниматься расследованием крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Отмечается, что первым, кто сообщил о трагедии с подводным аппаратом, была береговая охрана США. Она и возглавит расследование крупной морской катастрофой.

«Национальный совет присоединился к расследованию и будет содействовать его проведению», — пояснили в совете по безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, батискаф пропал на пути к месту крушения лайнера «Титаника» 18 июня. На борту находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.

Поиски пропавшего батискафа велись несколько дней. После того, как были обнаружены его обломки, стало ясно, что все члены экипажа погибли. По мнению экспертов, смерть была безболезненной, мгновенной.

В Канаде заявили о начале расследования происшествия с «Титаном».