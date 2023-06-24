Липецк, 24 июня, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Власти Липецкой области по итогам заседания оперативного штаба приняли решение усилить меры безопасности. Об этом 24 июня сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Admlip.ru Игорь Артамонов

«Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область», — написал он Telegram-канале.

Артамонов обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны России заявили, что распространяемые 23 июня в соцсетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения о якобы имевшем место ударе ВС России по лагерям группы являются информационной провокацией. Комментируя ситуацию, в эфире Первого канала назвали постановкой распространённые видеокадры о последствиях якобы удара по лагерю частной военной компании.

Соцсеть «ВКонтакте» и «Яндекс» заблокировали заявление Пригожина по решению Генпрокуратуры РФ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также призвал жителей в сложившейся ситуации сохранять спокойствие. Предпринимаются все необходимые меры безопасности.