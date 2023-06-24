Вашингтон, 24 июня, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Национальная разведка США представила отчет расследования о причинах возникновения пандемии COVID-19. Специалисты пришли к выводу, что свидетельств утечки коронавируса при исследовании в лабораториях Уханя нет.

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В отчёте говорится, что до начала пандемии вирусологи в Ухане проводили исследования коронавируса. Доказательств того, что учёные работали с SARSCoV-2 или его прародителем найти не удалось. Нет подтверждений и возможной утечки в ходе исследований, которая могла бы привести к возникновению пандемии.

Ранее разведка США прорабатывала две версии возникновения пандемии COVID-19. Одна из них, судя из отчёта, — утечка из лаборатории Уханя — отпала. Осталась — естественное заражение человека от животного.

Как сообщало ИА Регнум, потери экономики России от недавней пандемии коронавирусной инфекции из расчёта на душу населения составили 306 долларов на человека, в то время как в Германии эта цифра составляет 4807 долларов на человека, а в Австралии 5760 долларов на человека.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в своей речи на ассамблее ВОЗ в Женеве, что нельзя исключать появления нового смертоносного штамма вируса, который будет опаснее, чем COVID-19.