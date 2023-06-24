Москва, 24 июня, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Роспотребнадзор рекомендовал руководству регионов РФ быть готовыми к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения чумы. Постановление об этом главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Фаллин Кох. «Вирусы и микробы. Научный комикс» Бубонная чума и Жёлтая лихорадка

Глава ведомства рекомендует губернаторам обеспечить все необходимые меры, в том числе и в медицинских учреждениях, к профилактическим мероприятиям с учётом эпидемических рисков.

Болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание передаётся также при употреблении мяса в пищу.

Как сообщало ИА Регнум, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с активизацией природных очагов чумы в Монголии.

В России не было случаев заражения человека чумой с 2017 года. Ближайшие очаги бубонной чумы находятся на границе с республикой Тыва.