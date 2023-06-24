Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей в сложившейся ситуации сохранять спокойствие. Предпринимаются необходимые меры безопасности, сообщил он 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области», — написал Голубев в Telegram-канале.

Глава региона попросил всех сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости.

Ранее ИА Регнум передавало, в ГУ МЧС России по Ростовской области заявили, что распространяемые в Сети сообщения о введении в регионе комендантского часа не соответствуют действительности. Цель такой информации — посеять панику среди мирного населения, отметили в ведомстве.

В Ростове-на-Дону усилены меры безопасности. На трассе М-4 «Дон» проверяют грузовой транспорт, машины двигаются только по одной полосе. Сотрудники полиции проверяют грузовые автомобили, легковые автомобили не досматриваются.

Президент России Владимир Путин круглосуточно получает информацию о принимаемых мерах в связи с попыткой вооружённого мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.