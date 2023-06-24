Николаев, Украина, 24 июня, 2023, 04:28 — ИА Регнум. На юге Украины в городе Николаеве прогремели взрывы. Об этом 24 июня сообщил сайт новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Также о взрывах проинформировал мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы», — написал он в Telegram-канале, не приведя других подробностей.

Кроме того, взрывы произошли и на территории Харькова. На месте взрывов возник пожар.

По словам мэр Харькова Игоря Терехова, в Слободском районе зафиксировано минимум три прилёта. На местах работают экстренные службы. По предварительной информации мэрии, пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 24 июня на всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги. В ночь на 24 июня тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне спецоперации на запорожском направлении, когда киевские боевики пытались спастись бегством от российского беспилотника «Ланцет». Самоходку ликвидировали точным прицелом.