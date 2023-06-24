Власти США не оставляют без внимания ситуацию в России с Пригожиным
В США мониторят ситуацию в России с Пригожиным и намерены обсудить её с союзниками
Вашингтон, 24 июня, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Белый дом следит за развитием событий в России, связанных с провокационными заявлениями основателя ЧКВ «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам представителя Совета национальной безопасности администрации США Адама Ходжа, Вашингтон мониторит ситуацию.
«Мы будем консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития», — пояснил Ходж.
Как сообщало ИА Регнум, Следственным управлением ФСБ РФ после распространённых в Сети заявлений Пригожина 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.
ФСБ, МВД, Минобороны, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа Евгения Пригожина.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил российскому лидеру о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина и о законности юридических действий.