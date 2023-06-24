Вашингтон, 24 июня, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Белый дом следит за развитием событий в России, связанных с провокационными заявлениями основателя ЧКВ «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

По словам представителя Совета национальной безопасности администрации США Адама Ходжа, Вашингтон мониторит ситуацию.

«Мы будем консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития», — пояснил Ходж.

Как сообщало ИА Регнум, Следственным управлением ФСБ РФ после распространённых в Сети заявлений Пригожина 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

ФСБ, МВД, Минобороны, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа Евгения Пригожина.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил российскому лидеру о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина и о законности юридических действий.