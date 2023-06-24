Украинские бойцы разочарованы неоправданным контрнаступлением
Times: солдаты ВСУ разочаровались ложными ожиданиями от контрнаступления
Лондон, 24 июня, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Украинские военные после почти трёх недель контрнаступления испытывают чувство разочарования из-за неоправданных ожиданий, которые на них возложили. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на одного из бойцов ВСУ.
«Мы злимся. Люди, которые ничего не знали о войне, говорили о контрнаступлении — слове, которое мы даже не используем между собой, — как о Рождестве, своего рода празднике, который позволит нашим подразделениям добраться до моря за несколько дней, не имея никакого представления о трудностях, с которыми мы столкнёмся в борьбе с русскими, и о цене, которую нам придётся заплатить», — сказал прикреплённый к команде управления беспилотниками боец по имени Ильяр.
Военный добавил, что теперь эти люди видят уничтоженные россиянами танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley и злятся.
Как сообщало ИА Регнум, анонсированное киевскими властями контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях фронта. Основной удар ВСУ пришёлся на запорожский участок, куда были брошены подготовленные специалистами НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ.
По словам президента России Владимира Путина, противнику не удалось прорвать оборону РФ и достичь своих целей ни на одном из участков фронта. После 16 суток активных боёв противник понёс огромные потери и занялся перегруппировкой. После неудач ВСУ возбуждение президента Украины Владимира Зеленского сменилось сдержанностью.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что, пока контрнаступление ВСУ продолжается, оценивать его некорректно и преждевременно. Только военные могут оценить, была ли удачной та или иная операция, а гражданские лица могут лишь «воспринимать их позицию».
Только с 4 по 21 июня ВС России уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595, в том числе БМП 152 единицы, западных — 59. ВСУ потеряли 279 орудий боевой артиллерии и миномётов (из них западных — 48), 42 установки ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса, десять истребителей, четыре вертолёта, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Среди личного состава ВСУ, задействованного в ходе наступления, российские войска уничтожили более 13 тыс. военных.