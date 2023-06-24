Лондон, 24 июня, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Украинские военные после почти трёх недель контрнаступления испытывают чувство разочарования из-за неоправданных ожиданий, которые на них возложили. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на одного из бойцов ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы злимся. Люди, которые ничего не знали о войне, говорили о контрнаступлении — слове, которое мы даже не используем между собой, — как о Рождестве, своего рода празднике, который позволит нашим подразделениям добраться до моря за несколько дней, не имея никакого представления о трудностях, с которыми мы столкнёмся в борьбе с русскими, и о цене, которую нам придётся заплатить», — сказал прикреплённый к команде управления беспилотниками боец по имени Ильяр.

Военный добавил, что теперь эти люди видят уничтоженные россиянами танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley и злятся.

Как сообщало ИА Регнум, анонсированное киевскими властями контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях фронта. Основной удар ВСУ пришёлся на запорожский участок, куда были брошены подготовленные специалистами НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ.

По словам президента России Владимира Путина, противнику не удалось прорвать оборону РФ и достичь своих целей ни на одном из участков фронта. После 16 суток активных боёв противник понёс огромные потери и занялся перегруппировкой. После неудач ВСУ возбуждение президента Украины Владимира Зеленского сменилось сдержанностью.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что, пока контрнаступление ВСУ продолжается, оценивать его некорректно и преждевременно. Только военные могут оценить, была ли удачной та или иная операция, а гражданские лица могут лишь «воспринимать их позицию».

Только с 4 по 21 июня ВС России уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595, в том числе БМП 152 единицы, западных — 59. ВСУ потеряли 279 орудий боевой артиллерии и миномётов (из них западных — 48), 42 установки ракетных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса, десять истребителей, четыре вертолёта, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.

Среди личного состава ВСУ, задействованного в ходе наступления, российские войска уничтожили более 13 тыс. военных.