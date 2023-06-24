Днепропетровск, Украина, 24 июня, 2023, 03:16 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 24 июня прогремела серия взрывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Первые взрывы были зафиксированы в Днепропетровске на Украине. Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Местные жители в соцсетях сообщают, что ночью 24 июня взрывы также были слышны в Киеве, Кременчуге, в Черкасской и Харьковской областях, в Виннице и Хмельницком.

Сообщается о том, что система ПВО сработала в Днепре, Черкасской области, в Киеве и области.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 23 июня сообщили о взрывах во Львове, а также в Днепропетровской области. Помимо этого, взрывы были слышны в подконтрольном Киеву Запорожье.

22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 13 тыс. украинских военных, задействованных в ходе наступления ВСУ. Кроме того, украинская армия потеряла 246 танков, в том числе 13 западных, боевых бронированных машин и бронеавтомобилей — 595, в том числе БМП — 152 единицы, из них западных — 59.