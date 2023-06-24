Киев, 24 июня, 2023, 03:01 — ИА Регнум. По данным официального ресурса по оповещению населения, сигналы воздушной тревоги звучат ранним утром 24 июня на всей территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в промежутке с 02:20 до 02:38 мск действовала в Черкасской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франсковской, Закарпатской, Ровненской и Черновецкой областях страны.

Ранее об опасности предупреждали жителей Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Житомирской, Кировоградской областях и в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня сирены об опасности прозвучали в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях. Тревога на указанных территориях действовала в период с 01:38 по 01:44 мск.