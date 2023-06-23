Краснодар, 24 июня, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Власти Краснодарского края заявили о спокойной ситуации в регионе, каких-либо дополнительных мер безопасности не требуется.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Правоохранительными и силовыми ведомствами, оперативными службами городов и районов Краснодарского края не вводились дополнительные меры безопасности. Ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем», — говорится в официальном сообщении.

По данным оперативного штаба региона, сейчас в социальных сетях распространяются многочисленные провокационные фейки от подразделений ВСУ, доверять которым не стоит.

Гражданам рекомендуют доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее силовики призвали не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию. Вся распространяемая информация в соцсетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Позже в Минобороны заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но бойцы Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер». Он сказал, что противник только и ждёт, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка, нельзя играть ему на руку.