Вашингтон, 24 июня, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придётся признать поражение из-за провала контрнаступления ВСУ. Своё мнение американский разведчик в отставке Скотт Риттер высказал на YouTube-канале Judging Freedom.

Зеленский

Как пояснил бывший военный, как бы Зеленский ни пытался создавать видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита военного блока, ему придётся ответить за уничтоженную военную технику НАТО и проваленное контрнаступление. Воплотить реализацию военного плана, приемлемого для альянса, ВСУ не удалось.

Саммит пройдёт 11–12 июля в Литве. Тема помощи Украине будет одной из основных.

«Если приехать на саммит НАТО, имея при этом на руках лишь погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат, то фальшивкой уже не отделаешься: придётся признавать, что проиграл войну. И под проигравшими я здесь имею в виду не только Украину, но и НАТО, коллективный Запад», — признал Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне спецоперации на запорожском направлении — киевские боевики пытались спастись бегством от российского беспилотника «Ланцет». Самоходку ликвидировали точным прицелом.