Киев, 24 июня, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Сирены об опасности прозвучали в ночь на 24 июня в шести областях Украины. По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Николаевской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Также об опасности предупреждены жители подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей.

Согласно информации онлайн-карты, тревога на указанных территориях была объявлена в период с 01:38 по 01:44 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Повсеместное предупреждение об опасности стало вторым случаем за вечер. Впервые сирены прозвучали в период с 21:35 до 21:50 мск.

Ранее в киевской армии признали, что оттеснить ВС России в ходе так называемого контрнаступления «очень сложно», поскольку российские бойцы умеют воевать. В США контрнаступление ВСУ назвали медленным, оно не принесло быстрых результатов.