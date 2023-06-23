СМИ: в США внимательно следят за ситуацией в России в связи с Пригожиным
CNN: в Белом доме внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина
Вашингтон, 24 июня, 2023, 02:00 — ИА Регнум. В Вашингтоне пристально следят за развитием ситуации в России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников в Белом доме.
Телеканал цитирует представителей администрации, которые называют заявления Пригожина «чем то больше, чем его обычная риторика».
Как сообщало ИА Регнум, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) пояснили, что вся распространяемая информация Пригожиным о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании не соответствует действительности и является информационной провокацией.
Представители Национального антитеррористического комитета заявили что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.
Президент России Владимир Путин осведомлён о происходящих событиях вокруг Евгения Пригожина, заявил 23 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ФСБ возбудило уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу.