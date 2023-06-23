Симферополь, 24 июня, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Жителей Крыма призвали доверять только сообщениям из официальных источников — в последнее время активизировалась деятельность украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в соцсетях.

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Советник главы Крыма Олег Крючков обратился в Telegram-канале к населению с просьбой сохранять критичность мышления.

«Фиксируем работу ЦИПсО во всех крупных чатах полуострова. Просим всех сохранять критичность мышления. Доверяем только официальным сообщениям», — написал Крючков.

В соцсетях крымчане пишут, что идут информационные атаки в связи с заявлением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как сообщало ИА Регнум, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) пояснили, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесённых Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям его частной компании не соответствует действительности и является информационной провокацией.

Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. О начале производства сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ему грозит срок заключения от 12 до 20 лет.