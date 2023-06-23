Москва, 24 июня, 2023, 01:46 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России заявили о том, что киевский режим воспользовался провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки и сосредотачивает свои резервы для атаки на позиции российских войск на бахмутовском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Воспользовавшись провокацией Пригожина (основатель ЧВК «Вагнер». — Прим. ИА Регнум) по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», — говорится в официальном заявлении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что бойцы Южной группировки войск наносят поражение ВСУ ударами авиации и артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлён о происходящих событиях вокруг основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Необходимые меры принимаются.

Вооружённые силы России в настоящее время продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной спецоперации, несмотря на распространение в соцсетях сообщений от имени основателя группы Евгения Пригожина о якобы имевшем место ударе ВС России по лагерям ЧВК. Эта информация является провокацией, заявили в Минобороны РФ.

Силовики призвали не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию.

Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. О начале производства сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.