Луганск, 24 июня, 2023, 01:31 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики без воды остались пять населённых пунктов. Это вызвано перепадами напряжения и отключением электроснабжения, сообщили в ГУП «Лугансквода».

Иван Шилов ИА REGNUM Вода

Аварийное отключение энергоснабжения на водозаборах и насосных станциях Алчевского управления произошло вечером 22 июня. Авария оставила без воды несколько населённых пунктов республики.

«В результате перепадов напряжения и отключения электроэнергии на Елизаветинской насосной станции прекращена подача воды на города: Красный Луч, Антрацит, Петровское, Грушовое, Софиевка», — уточнили на предприятии.

Работу нескольких насосных станций удалось возобновить утром 23 июня. Власти ЛНР на время аварийного отключения организовали подвоз воды спецтранспортом.

Работы планируют завершить к 07:00 24 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в посёлке городского типа Кореиз на территории Крыма был повреждён газопровод. В результате аварии без газа временно остались почти 500 абонентов.

В мае 2023 года врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс сможет обеспечить жителей водой в полной мере после освобождения канала Северский Донец — Донбасс.