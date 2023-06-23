Лондон, 24 июня, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Британии Райан Рэмси отметил две возможные причины крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Свои предположения он высказал изданию Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Рэмси предположил, что одна из версий взрыва — люк с болтами, использовавшийся для герметизации судна, сломался, что привело к разрушению корпуса батискафа. Вторая возможная причина катастрофы — корпус подводного аппарата был сконструирован с ошибками, не выдержал водяного давления.

Как сообщало ИА Регнум, береговая охрана США не оставила сомнений в том, что обнаруженные 22 июня обломки относятся к пропавшему в Атлантике батискафу «Титан». Специалисты подтвердили, что все, кто находился внутри подводного аппарата, погибли. Об этом заявил журналистам контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.

Обломки найдены в 200 метрах от носовой части «Титаника».

На борту батискафа было пять человек. Компания продавала туристические билеты на «Титан», который спускался к затонувшему в начале XX века «Титанику», за 250 тыс. долларов.

Причиной взрыва на подводном обитаемом аппарате «Титан» могли стать его неисправные аккумуляторные батареи. Об этом корреспонденту ИА Регнум сказал историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота Николай Черкашин.

Один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» герой России Анатолий Сагалевич предположил, что, скорее всего, корпус «Титана» стремительно сжался — схлопнулся. По его словам, произошёл пневматический взрыв, который от людей не оставил ничего. Корпус же из-за давления воды сжало, как консервную банку.