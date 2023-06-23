Москва, 24 июня, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Следственным управлением ФСБ России 23 июня на законных основаниях, обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа. О начале производства сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Отмечается, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, представители Национального антитеррористического комитета заявили что утверждения, распространяемые от имени Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

Президент России Владимир Путин осведомлён о происходящих событиях вокруг Евгения Пригожина, заявил 23 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.