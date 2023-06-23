Минтруд подготовил поправки по увеличению МРОТ на 18,5%
Минтруд: в России планируется увеличить МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года
Москва, 24 июня, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство подготовило поправки по увеличению МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, которые были разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
Котяков на полях федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» заявил, что подготовленные поправки в ближайшее время представят на общественное обсуждение.
Отмечается, что с 1 января 2024 года МРОТ возрастёт на 18,5% и составит 19 242 рубля.
Таким образом, с учетом будущего повышения, МРОТ за три года возрастёт более чем в полтора раза — на 66,5%.
На 1 января 2021 года МРОТ составлял 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16 242 рубля.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в ходе своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня заявил, что с начала 2024 года резко вырастет минимальный размер оплаты труда.
По словам главы государства, в ближайшие несколько лет России необходимо добиться существенного увеличения МРОТ, так как это в целом повлияет на рост заработных плат по стране.