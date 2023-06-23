Москва, 24 июня, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство подготовило поправки по увеличению МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года, которые были разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Котяков на полях федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» заявил, что подготовленные поправки в ближайшее время представят на общественное обсуждение.

Отмечается, что с 1 января 2024 года МРОТ возрастёт на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Таким образом, с учетом будущего повышения, МРОТ за три года возрастёт более чем в полтора раза — на 66,5%.

На 1 января 2021 года МРОТ составлял 12 792 рубля, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — 16 242 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в ходе своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня заявил, что с начала 2024 года резко вырастет минимальный размер оплаты труда.

По словам главы государства, в ближайшие несколько лет России необходимо добиться существенного увеличения МРОТ, так как это в целом повлияет на рост заработных плат по стране.