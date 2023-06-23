Донецк, 24 июня, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку, Ясиноватую и Донецк, выпустив по населённым пунктам восемь снарядов калибра 152 мм и 17 снарядов калибра 155 мм, сообщили 23 июня в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Так, в 20:05 мск украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 152 мм.

В 20:35 мск со стороны ВСУ зафиксированы обстрелы по направлению населённый пункт Уманское — город Донецк (Куйбышевский район), выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

В 21:35 мск ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм по направлению населённый пункт Ласточкино — населённый пункт Ясиноватая.

В 23:10 по направлению населённый пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский и Кировский районы) было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Ранее ИА Регнум передавало, 22 июня городские власти Горловки подтвердили гибель мирной жительницы в результате обстрела со стороны украинской армии. Женщина скончалась вследствие прямого попадания снаряда в дом. Также от обстрела пострадал супруг погибшей горожанки.

После полуночи 21 июня украинские боевики массировано обстреляли территорию ДНР, выпустив десятки снарядов калибра 155 и 152 мм.