ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку НАТО при бегстве от беспилотника
РИА Новости: ВС РФ уничтожили французскую самоходку CAESAR при бегстве от беспилотника «Ланцет»
Мелитополь, 24 июня, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне спецоперации на запорожском направлении — киевские боевики пытались спастись бегством от российского беспилотника «Ланцет». Самоходку ликвидировали точным прицелом. Об этом сообщило РИА Новости.
Подразделение разведки ВДВ РФ заметило CAESAR при передвижении на новую позицию. Бойцы приняли решение уничтожить технику с помощью беспилотника «Ланцет». Водитель установки пытался уйти от дрона-камикадзе, но из-за высокой скорости движения машину занесло. Самоходка несколько раз перевернулась. Второй беспилотник подорвал CAESAR.
Как сообщало ИА Регнум, кадры уничтожения опорного пункта ВСУ беспилотниками квадрокоптерного типа опубликовало Министерство обороны РФ. Опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен в результате ударов БПЛА квадрокоптерного типа на запорожском направлении.