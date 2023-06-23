Мелитополь, 24 июня, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась на трассе в зоне спецоперации на запорожском направлении — киевские боевики пытались спастись бегством от российского беспилотника «Ланцет». Самоходку ликвидировали точным прицелом. Об этом сообщило РИА Новости.

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

Подразделение разведки ВДВ РФ заметило CAESAR при передвижении на новую позицию. Бойцы приняли решение уничтожить технику с помощью беспилотника «Ланцет». Водитель установки пытался уйти от дрона-камикадзе, но из-за высокой скорости движения машину занесло. Самоходка несколько раз перевернулась. Второй беспилотник подорвал CAESAR.

Как сообщало ИА Регнум, кадры уничтожения опорного пункта ВСУ беспилотниками квадрокоптерного типа опубликовало Министерство обороны РФ. Опорный пункт ВСУ с боевиками и вооружением был уничтожен в результате ударов БПЛА квадрокоптерного типа на запорожском направлении.