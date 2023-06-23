Дамаск, 23 июня, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Пилоты истребители ВВС США дважды за сутки активировали систему вооружений при сближении с самолётами Воздушно-космических сил России, выполнявшими плановые полёты у сирийских границ. Об этом 23 июня заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полётами беспилотных летательных аппаратов и авиации коалиции, включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолётами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полёты вдоль границ Сирии», — сказал он.

Гуринов добавил, что со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции систематически целенаправленно и грубо нарушаются протоколы деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полётов в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, российско-американский Меморандум по безопасности полётов в Сирии между военными ведомствами США и России был подписан 20 октября 2015 года. Документ призван обеспечить безопасность полётов в воздушном пространстве Сирии и регламентирует действия всех самолётов и беспилотников.

По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова, за год значительно возросло количество нарушений, связанных с полётами над арабской республикой западных беспилотных летательных аппаратов и авиации. С начала 2023 года зафиксировано несколько сотен подобных фактов.