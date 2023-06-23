Вашингтон, 23 июня, 2023, 23:33 — ИА Регнум. В киевской армии признали, что оттеснить ВС РФ в ходе так называемого контрнаступления «очень сложно», поскольку российские бойцы умеют воевать. Такой вывод сделали корреспонденты американского телеканала CBS News, побывав на прифронтовой территории.

Министерство обороны Российской Федерации Российская техника в зоне СВО

Телеканал процитировал украинского военного с позывным Ханс, который сказал об организованности российской армии, её внушительных размерах, и о том, что русские «знают, как сражаться».

«Очень, очень интенсивное. Они бросают на нас всё… вертолёты, артиллерию, бомбы», — сказал Ханс.

По словам киевского солдата, оттеснить Вооруженные силы России «очень сложно», и украинские военные «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».

Автор сюжета, отметил, что в Пентагоне оценивают контрнаступление украинской стороны как «медленное и неравномерное».

Как сообщало ИА Регнум, замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала граждан страны не оценивать результаты контрнаступления ВСУ. Она подчеркнула, что только военные могут оценивать, удачной ли была та или иная операция, а гражданские лица могут лишь «воспринимать их позицию».

Сторонники американского пути признали, что начало контрнаступления ещё не обеспечило быстрых прорывов. В США надеются, что прибытие новых подразделений, которые были вооружены, экипированы и обучены на Западе, может иметь решающее значение.