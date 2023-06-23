Киев, 23 июня, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Ночью 23 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, о чём свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Повсеместное объявление тревоги на Украине стало вторым случаем за вечер 23 июня. Впервые сирены прозвучали в период с 21:35 до 21:50 мск.

Предупреждение об опасности действует также на контролируемых украинскими войсками территориях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 июня по всей Украине также звучали сирены. Украинские СМИ писали о взрывах во Львове, в Днепропетровской области и в подконтрольном Киеву Запорожье.

Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 23 июня заявил о передаче воздушно-космическим силам России новой партии многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С. Самолёты передал Минобороны России Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Боевые машины совершили перелёт на аэродром базирования.