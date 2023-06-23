Берлин, 23 июня, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Правительство Германии готово закупить у американского концерна Boeing 60 тяжёлых вертолётов Chinook общей стоимостью более 8 млрд долларов (около 8 млрд евро), сообщило 23 июня агентство Reuters со ссылкой на источник в парламенте.

Defense. gov Вертолеты Chinook

«Сумма включает закупку тяжёлых вертолётов CH-47 на сумму 6,27 млрд евро, 700 млн евро — на обслуживание, 240 млн евро — на национальные контракты и 750 млн евро — на инфраструктуру», — говорится в публикации.

Предстоящую сделку до начала летних каникул должен одобрить бюджетный комитет парламента Германии, написало издание.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в апреле 2022 года в министерстве обороны ФРГ заявили о намерении закупить 60 вертолётов CH-47 °F Chinook. Тогда стоимость сделки оценивалась в 5 млрд евро. Техника должна была поступить заказчику не ранее 2025–2026 годов.

В июне 2023 года стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall и власти ФРГ собираются заключить контракт на поставку боеприпасов на миллиарды евро. В июле компания передаст ВСУ первую партию снарядов калибра 35 миллиметров, необходимых для использования зенитными орудиями «Gepard».