Алма-Ата, Казахстан, 23 июня, 2023, 22:45 — ИА Регнум. В Алма-Ате 23 июня состоялся совместный турнир Ural FC и Naiza, главным событием которого стал поединок в тяжёлой весовой категории между российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и казахом Галымжаном Жаслановым.

Ремеш Вячеслав Дацик

Бой длился три раунда по три минуты и решением большинства судей завершился победой Жасланова.

Отмечается, что поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.

Как сообщало ИА Регнум, Дацик проиграл американскому боксёру Кевину Джонсону в поединке по правилам бокса в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир прошёл 31 марта в Москве.

26 марта Дацик победил нокаутом бразильца Джеронимо дос Сантоса по прозвищу Мондрагон на турнире Ural FC 2. Бой проходил в Самаре по правилам кикбоксинга (К-1).