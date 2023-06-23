Вашингтон, 23 июня, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Власти США не могут ничего сказать о заявлении украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Об этом сообщил 23 июня журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Я видел эти сообщения, я видел эти комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности», — заверил Кирби.

Он добавил, что Вашингтон не фиксирует повышение уровня радиации в районе Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения Зеленского в том, что Москва готовит теракт на Запорожской ГЭС.

Россия надеется, что Запад удержит власти Украины от намерения организовать катастрофу на Запорожской АЭС, заявил 23 июня на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

22 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию в отношении Запорожской АЭС. Спецслужбы Украины активизировали в публичном пространстве тему Запорожской АЭС, вбрасывая сообщения о её якобы минировании российскими войсками, а цель всех этих действий — подготовить «общественное мнение» к предстоящей провокации, отметил Рогов.

С обвинениями в адрес России выступал Зеленский, который в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине.