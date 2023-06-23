* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 июня, 2023, 22:15 — ИА Регнум. Депутат Московской городской думы Евгений Ступин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не согласен с включением его Министерством юстиции в список иноагентов. Он хочет обжаловать решение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Ступин

«Оснований к этому никаких не было. Мне также не сообщено ни о каких основаниях. Естественно, я буду это обжаловать», — сказал он РИА Новости.

Ранее ИА Регнум передавало, 23 июня стало известно, что депутата Мосгордумы Евгения Ступина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесли в список иноагентов. По данным Минюста РФ, депутат распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения спецоперации на Украине.

Кроме Ступина* иноагентами признаны ещё несколько человек и организаций.