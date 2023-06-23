Берлин, 23 июня, 2023, 22:02 — ИА Регнум. СМИ Германии на основании утечек из минобороны страны уже пишут о диверсия ВСУ на аммиакопроводе Тольятти — Одесса, теперь властям страны следует сделать логичный вывод о том, что они спонсируют терроризм, заявила 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она обратила внимания на публикации, в которых источники изданий в министерстве обороны Германии «не исключили» причастности Украины к подрыву аммиакопровода (чтобы не дать реализовать «черноморскую инициативу» в полном объёме) и даже назвали эти действия Киева диверсиями.

«Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры. Дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее 23 июня глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что утечка аммиака из взорванного ВСУ трубопровода Тольятти — Одесса продолжается, а российские военные эвакуируют жителей в случае необходимости.

7 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что аммиакопровод подорвали диверсанты ВСУ. 9 июня заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что фактор подрыва аммиакопровода учтут в будущих контактах по зерновой сделке. Позднее в МИД заявили, что готовятся к прекращению действия зерновой сделки в связи с тем, что ни одно из данных России обещаний не выполняется.