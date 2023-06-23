Нью-Йорк, США, 23 июня, 2023, 22:04 — ИА Регнум. США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов для Украины, заявил 23 июня начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Сейчас, отметил он, США производят 24 тысячи снарядов калибром 155 миллиметров ежемесячно. До начала спецоперации этот показатель был почти в два раза меньше — 14 тысяч. К 2025 году Соединённые Штаты планируют нарастить производство до 70-80 тысяч боеприпасов в месяц. Буш выразил уверенность, что запасы снарядов для Украины не закончатся.

Вместе с тем издание отмечает, что сейчас Киев истощает запасы быстрее, чем их можно восстановить. Руководители оборонных предприятий заявляют, что западным компаниям сложно быстро нарастить производство ракет для ПВО и снарядов для РСЗО.

Руководители американской компании Lockheed Martin полагают, что понадобится от 1,5 до 2 лет, чтобы все линии производства снарядов заработали на полную мощность, сказано в публикации. С такими же сложностями сталкиваются и европейские компании.

Как сообщалось ранее, послы стран ЕС 23 июня договорились о расширении производства артиллерийских боеприпасов до 1 млн в год. По словам еврочиновников, это позволит оборонной промышленности ЕС лучше поддерживать Вооружённые силы Украины.