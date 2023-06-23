Киев, 23 июня, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала граждан страны не оценивать результаты контрнаступления ВСУ, сообщило 23 июня издание «Страна. ua».

Маляр заявила, что только военные могут оценивать, удачной ли была та или иная операция, а гражданские лица могут лишь «воспринимать их позицию». По её словам, пока контрнаступление ВСУ продолжается, оценивать его некорректно и преждевременно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось. Он также добавил, что контрнаступление осложняется тем, что территория в 200 тыс. кв. км была заминирована Вооружёнными силами России.

А советник офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в неудачах ВСУ Запад, чьи руководители, по его словам, слишком долго принимали решения о поставках оружия на Украину и тем самым предоставили России время на подготовку обороны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя тем временем назвал украинское контрнаступление самоубийственным.