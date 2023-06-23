Москва, 23 июня, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Утечка аммиака из взорванного ВСУ трубопровода Тольятти — Одесса продолжается, российские военные эвакуируют жителей в случае необходимости, заявил 23 июня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев эфире канала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Аммиакопровод Тольятти - Одесса

«На нашей территории был взорван аммиакопровод, и там сейчас еще продолжается стравливание этого аммиака. И сами понимаете, в какой ситуации там люди проживают», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что аммиакопровод подорвали украинские диверсанты. 9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что фактор подрыва аммиакопровода учтут в будущих контактах по зерновой сделке.

На брифинге 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что секретариат ООН никак не осудил действия Украины, которые привели к подрыву аммиакопровода Тольятти — Одесса.