Шебекино, Белгородская область, 23 июня, 2023, 20:39 — ИА Регнум. ВСУ в Шебекино разрушили дом, построенный в 1934 году и переживший Великую Отечественную войну, сообщил 23 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

Глава региона рассказал, что в ходе рабочей поездки в Шебекино осмотрел дома, в наибольшей степени пострадавшие от обстрелов со стороны ВСУ.

«К большому сожалению, двухэтажный дом на улице Московская, 9 восстановлению не подлежит. Дом, построенный в 1934 году, пережил Великую Отечественную войну, но то, что творилось в Шебекино в начале июня, пережить не смог. Поэтому приступили к его демонтажу», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

В Шебекино и Новой Таволжанке будут снесены два многоквартирных и 78 частных домов, а все граждане, которые лишились жилья, до конца 2023 года получат аналогичное, добавил Гладков.

Как сообщалось ранее, 21 июня Гладков вручил ключи от новых квартир жителям, которые полностью утратили свои дома в результате обстрелов со стороны ВСУ. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина. Из 1744 семей, имеющих на него право, новое жильё уже выбрали 950.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино начались широкомасштабные работы по оценке ущерба, нанесённого ВСУ. Параллельно идут работы по восстановлению периметра жилищного фонда. Власти региона сделают всё возможное, чтобы к осени жители смогли вернуться в свои дома, если оперативная обстановка будет это позволять, добавил губернатор.