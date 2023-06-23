Киев, 23 июня, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Украина уже воспринимается мировым сообществом, как член Европейского союза (ЕС), заявил 23 июня в своём Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Четкая поддержка членства Украины в Евросоюзе — политически нас уже так воспринимают, как члена Европейского союза», — написал, в частности, он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что существование Евросоюза было бы немыслимым через 20 или 30 лет без Украины в его составе. При этом она не уточнила точную дату вступления Украины в Евросоюз.

Как передавало ИА Регнум, руководители Евросоюза считают, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Речь идёт о законе о СМИ, а также судебной реформе. В числе других требований, которые, по оценке ЕС, ещё не выполнены, реформа Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, законы, направленные на ограничение власти олигархов и защиту прав национальных меньшинств.