Галле, Германия, 23 июня, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев проиграл представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:7 (3:7).

Медведев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету его соперника ни одного эйса, одна ошибка на подаче и два брейка из семи.

В полуфинале турнира Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня Медведев одержал победу над американцем Маркосом Гироном со счётом 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 11 минут. Российский теннисист впервые за три турнира одержал победу в стартовом матче.