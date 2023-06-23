Каир, 23 июня, 2023, 20:07 — ИА Регнум. В египетском отеле Lotus Bay Beach Resort в Сафаге турист из Польши напал на гражданина и оскорбил его семью, дело едва не дошло до поножовщины, рассказал пострадавший в интервью РИА Новости.

«Я с семьёй пошел на обед. В очереди за нами стоял польский гражданин. Мой сын прошел мимо него, не задев, но мужчина начал нелестно отзываться о нас, кричать на детей. Мелькали разные слова, а также призывы убраться отсюда», — рассказал собесмедник агенва.

По его словам, турист из Польши был настроен агрессивно, говорил на повышенных тонах и затеял драку, в результате чего конфликт едва не дошёл до поножовщины. В отеле много туристов из разных европейских стран, но никто из них не позволяет себе таких выходок, добавил российский гражданин.

Как сообщалось ранее, в мае 2023 года обозреватели польской радиостанции Radio ZET в одном из своих материалов посетовали на то, что санкции Запада против России не помешали гражданам РФ путешествовать по миру. В 2022 году российские туристы совершили даже больше поездок за границу, чем годом ранее, а в 2023 году этот показатель вырастет ещё больше, отметили авторы.