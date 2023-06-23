Москва, 23 июня, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Регулировать рекомендательные механизмы интернет-сайтов — общемировая практика, которая позволит не допускать применения этих рекомендаций в незаконных целях, заявил 23 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Ранее Горелкин внёс в Госдуму законопроект о рекомендательных технологиях, целью которого является сделать механизмы рекомендаций интернет-сайтов «прозрачными».

«Мы видим, к чему приводит неконтролируемое применение рекомендательных алгоритмов крупными цифровыми платформами. Исследователи фиксируют факты манипуляции: и в маркетинговых, и в политических целях. Психологи диагностируют у своих пациентов нервные расстройства, причиной которых становится так называемая «алгоритмическая тревожность», — написал Горелкин в своём Telegram-канале.

Законопроект предусматривает, что владельцы ресурсов, использующих рекомендательные алгоритмы, должны сообщить посетителям своих сайтов основные правила работы этих алгоритмов, отметил депутат. Сегодня граждане подвергаются дискриминации со стороны цифровых платформ, которые применяют указанные алгоритмы прежде всего для сбора данных, которые потом используются в самых разных целях, в том числе для продажи, подчеркнул он.

Предполагается, что следить за соблюдением новых норм будет Роскомнадзор, а среди наказаний для нарушителей будет в том числе блокировка сайтов, добавил Горелкин.

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за незаконное использование иностранных мессенджеров. Под штрафы могут попасть государственные служащие и банковские работники. Закон запрещает использовать иностранные мессенджеры для передачи персональных данных жителей России и финансовой информации.