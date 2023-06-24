Москва, 24 июня, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Московский производитель и поставщик электронных устройств «АТБ Электроника» выпустит большую партию мини-компьютеров для промышленности. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «АТБ Электроника»

«Спрос на локальные товары высокотехнологичного профиля среди отечественных предприятий продолжает усиленно расти на фоне снижения предложения со стороны зарубежных брендов», — пояснил Овчинский. Компания выпустит около двух тысяч устройств в корпусном настольном исполнении, используемых в первую очередь в промышленности в качестве вычислительных платформ. «Их применение помогает наращивать производительность на площадках. Мощности разработчика позволяют производить до миллиона единиц подобного оборудования в год», — добавил Овчинский.

Мини-компьютеры совместимы с основными российскими операционными системами. Также они могут применяться в других отраслях в качестве маршрутизатора или узла сбора данных, в том числе информации с видеокамер, либо в качестве компактного компьютера с креплением за монитор.

«Сейчас мы сделали промышленную партию, которая может масштабироваться на наших производственных мощностях. Важно, что работа на этом этапе не останавливается, дальше наши московские партнеры на основании нашего оборудования и при помощи своих программ будут создавать российские программные комплексы», — заявил основатель компании Роман Дементьев.

Размещение производства в Москве позволяет компаниям наращивать объемы реализации, находить новых партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.