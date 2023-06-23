Нью-Йорк, США, 23 июня, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Запад снова хочет поработить Россию и отобрать её природные ресурсы, но этим планам не суждено сбыться, заявил 23 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

Un.org Василий Небензя

Российский дипломат напомнил, что 22 июня в России отмечался День памяти и скорби. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз. В развязанной немецкими захватчиками войне погибло 27 млн советских граждан.

«Сегодня, как и тогда, немецкие танки стреляют на Украине в наших солдат с той лишь разницей, что за спиной окопавшегося в Киеве нацистского режима не только Германия, но США и их союзники по НАТО», — указал Небензя.

По его словам, не изменилась за эти годы лишь ненависть к России, желание нанести ей стратегическое поражение, отобрать природные ресурсы и поработить российский народ.

«Но этим планам никак не суждено сбыться, как не суждено им было сбыться и 80 с лишним лет назад», — сказал он.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постпред России назвал самоубийственным контрнаступление Украины. Оно уже стоило Украине десятков тысяч мобилизованных, нескольких сотен единиц бронетехники и называется в украинском обществе не иначе как запорожская мясорубка.

Кроме того, Небензя выразил сожаление в связи с тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проигнорировал отправленное в октябре письмо Москвы о замыслах Киева по подрыву Каховской ГЭС.

Россия надеется, добавил дипломат, что Запад удержит власти Украины от намерения организовать катастрофу на Запорожской АЭС.