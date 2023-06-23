Санкт-Петербург, 23 июня, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Новичок санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», бразильский полузащитник Ду Кейрос провёл первую тренировку с командой. Об этом 23 июня сообщает «Матч ТВ».

Reinaldo Reginato / globallookpress.com Бразильский полузащитник Ду Кейрос

Отмечается, что «Зенит» проводит первую тренировку после отпуска. Перед началом занятия Ду Кейрос прошёл через традиционный «поздравительный» тоннель. Он работает в общей группе.

Ранее «Зенит» представил 23-летнего Ду Кейрос в качестве своего нового футболиста.

Как сообщало ИА Регнум, в сезоне 2022/23 «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. При этом команда повторила рекорд РПЛ по досрочной победе в турнире, оформив чемпионство за четыре тура до завершения чемпионата. Церемония награждения состоялась после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром», который завершился со счётом 2:2, на стадионе на Крестовском острове.