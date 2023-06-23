Москва, 23 июня, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Россия ответит на санкции Евросоюза против российских журналистов. Об этом 23 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении есовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение», — написала Захарова.

Как ранее сообщало ИА Регнум, действие 11-го пакета антироссийских санкций ЕС распространяется на 71 гражданина РФ и 33 компании. Это следует из документов, опубликованных в «Официальном журнале ЕС». В список, в частности, попали журналисты Михаил Леонтьев, Ольга Белова, Виктор Синеок и Андрей Кондрашов.

В МИД РФ заявили, что Москва существенно расширила список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд в страну, в ответ на 11-й пакет антироссийских санкций. Границы России отныне закрыты для представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций и граждан стран ЕС, которые причастны к оказанию военной помощи неонацистскому режиму в Киеве.