Нью-Йорк, Украина, 23 июня, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Россия надеется, что Запад удержит власти Украины от намерения организовать катастрофу на Запорожской АЭС, заявил 23 июня на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Он отметил, что киевские политики в последнее время очень настойчиво повторяют абсурдные обвинения в адрес России о якобы существующем намерении взорвать АЭС, и это вызывает подозрения.

«Хочется верить, что западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы, которая может затронуть большую часть Европы. Как мы уже неоднократно могли убедиться, самому [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его клике как на Украину, так и на Европу совершенно наплевать», — сказал Небензя.

В своём выступлении постпред России также напомнил, что Россия ещё в октябре 2022 года предупреждала ООН о явных намерениях властей Украины совершить подрыв Каховской ГЭС. Небензя выразил разочарование тем фактом, что эти обращения Москвы остались без внимания организации.

22 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию в отношении Запорожской АЭС. Спецслужбы Украины активизировали в публичном пространстве тему Запорожской АЭС, вбрасывая сообщения о её якобы минировании российскими войсками, а цель всех этих действий — подготовить «общественное мнение» к предстоящей провокации, отметил эксперт.

Ранее с обвинениями в адрес России выступал, в частности, Зеленский, который в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Эти обвинения полностью ложны, отметил в комментарии журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.