Париж, 23 июня, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала вносить Россию в чёрный и серый списки. Об этом 23 июня говорится в документе, распространённом по итогам пленарной сессии организации в Париже.

AP/ТАСС Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF)

В то же время FATF оставила в силе приостановку членства России в организации на фоне конфликта на Украине. В заявлении утверждается, что действия России продолжают противоречить принципам FATF по содействию безопасности, надёжности и целостности мировой финансовой системы.

15 июня Bloomberg сообщил, что Россия в письменной форме уведомила ряд стран, в том числе Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию, Малайзию и Мексику, о проблемах, которые начнутся в случае внесения РФ в штрафные списки FATF. В частности, попадание в чёрный или серый список FATF усложнит для стран ведение бизнеса, а также может ударить по международному сотрудничеству в оборонных и энергетических проектах.

Как передавало ИА Регнум, о намерении FATF внести Россию в свой чёрный список за её связи с Ираном стало известно 11 июня. Эксперты считают, что такой шаг сделает невозможными любые международные переводы, в том числе от частных лиц. Отмечается, что против такой меры выступают Индия и Китай, поскольку под угрозой окажутся крупные энергетические, инфраструктурные, оборонные проекты.

Россия присоединилась к организации в 2003 году. В 2022 году страна лишилась руководящих и консультативных функций, в феврале 2023-го уже ограничили её членство в организации.