Москва, 23 июня, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Когда советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекает страны Запада в медленной поставке военной технике ВСУ, из-за чего якобы контрнаступление не привело к ожидаемым результатам, то таким образом Киев признаёт провал своей анонсируемой атаки, и в то же время оправдывается перед западным сообществом. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своей публикации в Twitter упрекнул страны Запада в слишком медленной поставке военной техники ВСУ. Он заявил, что промедление западных партнёров с поставками вооружения Украине якобы дало российским силам время подготовить линию обороны, из-за чего анонсированное контрнаступление не дало результатов.

Как отметил Кошкин, Киев через это сообщение одновременно и оправдывается за свои неудачи в контрнаступлении, и пытается переложить ответственность на страны Запада.

«США обвиняют Украину, говоря, что дали ВСУ всё для успешного наступления. А Украина в свою очередь в ответ обвиняет страны Запада, отмечая, что они не дали то, что обещали. Но главное, Киев признает факт того, что наступление захлебнулось», — отметил Кошкин.

Военный политолог напомнил, что украинские войска пытались прорваться сразу на пяти направлениях, но им не удалось это сделать. Эксперт также обратил внимание, что не за горами саммит НАТО, на котором будет подниматься вопрос об украинском контрнаступлении и его результатах.

«Там будут искать виновного. Страны НАТО вложили огромные деньги в это наступление, но ничего не получили взамен, никаких продвижений. Украина в свою очередь сейчас тоже защищается, и поэтому в ответ нападает на Запад, ищет себе оправдание», — объяснил военный политолог.

Аналогичного мнения придерживается политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Он подчеркнул, что Киев боится стать «козлом отпущения» для Запада и поэтому пытается распределить ответственность за неудачи.

«Если бы Подоляк мог себе позволить, он бы прикрикнул или сказал в привычной нацистской манере. Пока они осторожно гавкают и ждут реакции — будет ли ответ. Обвиняют друг друга с США. Но ведь действительно у ВСУ ничего не получилось. Уже звучат из Киева робкие голоса о грядущем осенне-зимнем наступлении, которое по-видимому потом снова перейдёт в весенне-летнее», — поделился мнением Кот.

При этом эксперт не исключил, что в такой форме Киев может требовать ещё больше оружия от стран НАТО, правда, не для применения его на своём фронте, а для перепродажи другим государствам. Тем более, что, как отметил Кот, Михаил Подоляк в прошлом имел репутацию «продажного» журналиста.

«Подоляк — это обычный болтун за деньги. Он же известный продажный журналист. даже когда-то во времена своей журналистской деятельности славил Россию. Да и вообще на Украине много таких «Подоляк», — отметил политолог.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нынешнее наступление ВСУ не будет последним. Украина проведёт «столько наступлений, сколько понадобится», сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня в интервью BBC президент Украины заявил, что контрнаступление ВСУ проходит не так, как ему хотелось бы, и вновь потребовал истребители F-16 и гарантии безопасности от НАТО.

Президент России Владимир Путин ранее указал, что в заявленном контрнаступлении ВСУ сейчас наблюдается «определенное затишье», так как украинская армия понесла серьёзные потери в личном составе и технике. Российский лидер отмечал, что противник пытается атаковать на четырёх направлениях, но нигде не может добиться успеха.