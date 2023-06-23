Нью-Йорк, США, 23 июня, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Россия разочарована тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проигнорировал отправленное в октябре письмо Москвы о замыслах Киева по подрыву Каховской ГЭС. Об этом 23 июня заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

«О замыслах Киева в отношении Каховской ГЭС мы предупреждали генерального секретаря в своём письме ещё 21 октября прошлого года. Ничего сделано не было», — сказал он.

Также Небензя задал вопрос о том, почему ООН не провела необходимую профилактическую работу с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня на Каховской ГЭС разрушились задвижки плотины в результате обстрелов со стороны Украины. В результате ЧП на станции погибли 46 человек, 122 человека пострадали, они с переохлаждением и другими травмами госпитализированы.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, после подрыва Каховской ГЭС нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы. Всё, что есть в реке, попадает в воду и выносится в Чёрное море, а дальше течением разносится в сторону Одессы, Румынии, Болгарии, где также возможны серьёзные неприятности.